海地孤儿院 爱尔兰传教士遭绑架

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（法新社太子港4日电） 官员表示，海地首都太子港（Port-au-Prince）附近一家孤儿院今天发生绑架事件，这些受害者是从位于首都东南方约10公里的肯斯科夫（Kenscoff）圣海伦（Sainte-Helene）孤儿院被强行带走。受害者包括爱尔兰传教士赫拉提（Gena Heraty），她负责管理由人道组织「我们的小兄弟姐妹」（Nos Petits Freres et Soeurs）营运的孤儿院。

肯斯科夫市长尚恩（Masillon Jean）与另一名消息人士表示，遭挟持的还有1名3岁幼儿与7名员工，连院长总共9名员工。

尚恩表示：「绑架者约在凌晨3时30分（格林威治标准时间7时30分）闯入孤儿院，没有开枪。」并称这是一次「有预谋的行动」。

他说，歹徒「破墙而入，然后前往院长所在的建筑，带走9名人质。」

消息人士向法新社表示，尽管绑匪尚未提出任何要求或赎金，但赫拉提今天凌晨致电此组织，证实自己也遭绑架。

赫拉提自1993年起住在海地，她负责管理这家收容多达270名儿童的孤儿院。她是最新一名在海地遭绑架的外籍传教士。

自今年年初以来，肯斯科夫在当地已成名为「共生」（Viv Ansanm）帮派的攻击目标，这个帮派已控制当地其他多个当地区域。