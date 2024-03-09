海地帮派猖獗火力强大 长期与政治挂勾成为斗争工具

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（法新社纽约联合国总部9日电） 海地人民对武装团体早已见怪不怪，蹂躏这个国家的帮派组织结构严谨，火力强大，长期以来与政治挂勾甚深，成为政治人物荼毒生灵的工具。

非营利组织「打击跨国组织犯罪全球倡议」（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）在上月一项报告中说：「海地帮派是长期存在的现象。他们与非政府武装团体的渊源可追溯至1950年代，当时的海地总裁杜华利（Francois Duvalier）推动民兵及秘密警察部队「麻布袋叔叔」（Tonton Macoutes）。

从1957年到1986年，2位海地已故独裁前总统「爸爸医生」杜华利（Francois “Papa Doc” Duvalier）和其子「娃娃医生」杜华利（Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier） ，都利用这个秘密警察部队残害人民。

到了2000年代，部分「幽灵」街头帮派是当时的总统亚里斯提（Jean-Bertrand Aristide）的武装支持者，亚里斯提藉该帮派散播恐惧以巩固自身地位。

美国和平研究所（US Institute of Peace）在2008年公布的报告说，海地帮派「尽管表面看来是犯罪性质…本质上是政治现象，作为政治斗争的工具。」

自2000年代初以来，海地帮派多数已变得专业化，也具有完整的组织。根据联合国专家的报告，那时起约有200个帮派在海地活动。

报告将他们描述为「使用更先进的枪枝进行武装暴力，以控制和影响社区并从事非法活动」。

在海地首都太子港（Port-au-Prince）相当活跃的23个主要帮派，管辖范围涵盖该市80%领土，这些帮派又分成2大阵营：由绰号「烤肉」（Barbecue）、海地势力庞大的帮派首脑谢里齐耶（Jimmy Cherizier）率领的「G9 family」，以及「G-Pep」。

但近日来，双方多位领导人联手攻击该国的重要地点，试图迫使总理下台。

在2004年到2017年间进驻海地的联合国驻海地稳定特派团（UN Minustah），在打击帮派方面取得一些胜利，但多数专家认为，自从该特派团任务结束离开海地后，当地帮派已加强火力。

部分帮派甚至已透过吸收退役军人和警察来强化械斗优势，另一些帮派则取得并利用无人机锁定绑架目标，和监看他们所属的辖区。

联合国专家警告说：「帮派正在研发更精密的武器，而且他们的火力已超越海地国家警察。」