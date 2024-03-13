海地政治过渡协议 专家担忧危机不减反增

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（法新社华盛顿12日电） 海地政治过渡协议象徵这个饱受暴力蹂躏的国家跨出重要一步，但还需要有更多作为，部分专家警告局势恐会进一步恶化。

海地是西半球最贫穷的国家，武装帮派掌控大部分地区，歹徒掠夺基础设施，人民饥荒忧患加剧。

●协议为何？

根据加勒比海国家领导人和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）等政要昨天在牙买加会谈敲定的协议，海地总理亨利（Ariel Henry）将把权力移交给一个新的过渡委员会，这个委员会将任命一位临时领导人，之后将举行选举。

海地自2016年以来就没有举行选举，2021年时任总统摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡后，亨利便上台掌权，名义上是过渡性人物。

过渡委员会7名有表决权的成员将来自海地各方的政党，包括与亨利、摩依士及前总统亚里斯提（Jean-Bertrand Aristide）有关的运动。亚里斯提是左倾前神父，也是海地第一位民选总统。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）今天表示，应于48小时内任命委员会成员。

●这项协议将能平息暴力吗？ 华府智库「威尔逊中心」（Wilson Center）幕僚长暨资深顾问阿塞维多（Eddy Acevedo）说：「仅将总理亨利免职和寻求政治解决方案，并不能自动解决海地严重安全危机。」

他表示，海地仍可能陷入国际社会「最可怕的恶梦」，见到帮派头子占领总统府。

他警告说，不具合法性的政治领袖会造成进一步的动荡，而被美国视为未来稳定局势关键的国家警察缺乏经验，如果感觉未获坚定的支持，可能会弃械投降。

肯亚已站出来派遣警察，加入主要由美国和加拿大资助的国际任务团，以助海地恢复秩序。

肯亚表示，随着亨利请辞，相关计画将被搁置，但美国乐观表示，一旦新政府就位，任务团将持续前行。

●新的委员会具代表性吗？

曾任美国外交官员的美国和平研究所（USIP）拉丁美洲计画副主任米恩斯（Keith Mines）表示，海地人长久以来寻求一个更具代表性和透明度的政府。

米恩斯说，这次的过渡「确实是巨大且出乎意料的一步，坦白说，如果没有安全危机，这可能不会发生」。

他说：「我认为这开辟了许多新的可能性，但这些可能性仍必须谨慎经营，而且必须得到国际社会坚定支持，尤其是美国。」

他说，对肯亚领导的国际部队部署来说，中央政府的软弱是值得关注的重要问题。

除了7名成员外，委员会还将有两名观察员。

米恩斯建议成立第2个委员会发挥谘询作用，可以引入其他小政党等成员。

●帮派扮演何种角色？

这项协议不会让任何受联合国制裁的团体有发挥的余地。帮派在多年来侵蚀政府权威后，实际上控制了海地大部分地区。

海地非政府组织「人权分析及研究中心」（CARDH）创办人尚恩（Gedeon Jean）表示，过渡委员会「不是理想的政治局势」，但会让主要团体参与其中。

他说：「到目前为止，我们还没有看到新的政治人物出现。」

「我认为在当前政治局势，帮派成了一大势力。我们必须小心他们的犯罪行径，包括强暴、屠杀及严重侵犯人权等，这些都不会被合法化。」