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海地新总理康尼尔赴美访问 将会见白宫官员

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（法新社华盛顿29日电） 海地总理办公室和美国国家安全会议发言人表示，海地新任总理康尼尔（Garry Conille）今天访问美国，预计将与国际金融机构主管举行会议，并将和白宫官员见面。

白宫国家安全会议（National Security Council）发言人说，华府承诺对联合国支持的海地维安任务慷慨注资，但已排除派遣美军赴海地的可能性。

这名发言人表示，康尼尔预计7月1日与白宫首席副国家安全顾问范纳（Jon Finer）会面。

康尼尔办公室指出，康尼尔与他的经济部长、外交部长及其他官员，也将与国际金融机构负责人举行「重要的工作会议」。

海地长期以来遭受帮派暴力滋扰，今年2月底情况急剧恶化，各武装帮派在首都太子港（Port-au-Prince）发动协同攻击，力图推翻时任总理亨利（Ariel Henry）的政权。

亨利3月初宣布辞职下台，并将政权移交给过渡委员会，委员会于5月29日任命康尼尔为临时总理。

联合国安全理事会（UN Security Council）去年批准，由肯亚带领多国部队协助海地维安，首批警力于本月25日抵达；此前，有关部署任务在肯亚法院面临诸多挑战，以致任务遭搁浅数月之久。（译者：纪锦玲）

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