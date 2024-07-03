海地新总理矢言重建安全 借力国际维和部队扫黑

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿2日电） 海地新任总理康尼尔（Garry Conille）表示，他从未犹豫回锅担任海地总理，他并向饱受帮派威胁的民众保证，未来施政一切透明，将快速重建海地的安全稳定。

康尼尔在访问华府期间，接受法新社访问。他曾于2011年至2012年期间短暂担任海地总理，之后在联合国任职，包括担任联合国儿童基金会（UNICEF）拉丁美洲和加勒比地区主任；他也是一位训练有素医生。

康尼尔说：「重建海地安全，是首要责任。」他说，他希望能「彻底」解决帮派问题。

他说，借力国际维和部队，「但不会取代国内警察，这确实是一个立竿见影的解决方案，让我们有时间强化自己的警力和军力，让军警能更有效地履行职责。」

康尼尔说：「在这种情况下，维持透明度是我们最好的作法。」他解释说，海地人早已对国家机构失去信心，并审慎期待过渡政府能改善他们的生活。

58岁的康尼尔表示，他的过渡政府承担一个「极其艰难的局面」。

他说，帮派控制了首都太子港（Port-au-Prince）8成地区，近60万民众流离失所。

尽管如此，康尼尔依然看到了希望的曙光，他赞扬国内各方通力合作，在备受争议的总理亨利（Ariel Henry）下台后，让过渡委员会得以成立，并任命一个临时政府，致力缓解海地面临的政治、安全和人道主义危机，并承诺举办自2016年以来不曾举办的大选。（译者：纪锦玲）