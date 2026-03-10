海地无人机打击帮派 人权团体忧危及平民安全

（法新社纽约10日电） 国际组织人权观察（Human Rights Watch）今天警告，海地政府正动用安全部队与民间承包商，对犯罪帮派发动「大规模且致命」的无人机攻击，然而这些行动也危及平民安全。

人权观察表示，自2025年3月1日至2026年1月21日，海地共计展开141次无人机行动，造成至少1243人丧命，其中至少43名成年人显然并非犯罪组织成员，另有17名孩童死亡。

此外，无人机攻击还造成738人受伤，其中至少49人非帮派成员。

根据联合国统计，帮派目前控制海地首都太子港（Port-au-Prince）约90%地区，并在2025年夺走近6000条人命。

多年来，这个美洲最贫穷国家一直深陷帮派暴力猖獗所苦，谋杀、性侵与绑架事件频传。暴力冲突已迫使约140万人流离失所，占全国人口约10%。

人权观察美洲区主任艾斯特拉达（Juanita Goebertus Estrada）表示：「在这些致命的无人机行动中，有数十名普通民众丧命或受伤，许多孩童也未能幸免。」

艾斯特拉达说：「海地当局应立即约束安全部队和为其工作的民间承包商，以免有更多儿童丧命。」（编译：刘文瑜）