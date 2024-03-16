海地暴力猖獗背后 美国走私枪枝作祟

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（法新社华盛顿16日电） 就在海地最近这波暴力爆发的几周前，自称海地黑帮「大王」的杰明（Joly Germine）在美国法庭上认罪，他坦承走私数枝AK47步枪和一枝.50口径步枪到这个加勒比海国家。

美国检方当时强调：「对于那些走私源自美国的武器与其他管制品，来让恶意行为者获得好处的人士，美国司法部将穷尽手中一切工具将他们绳之以法。」

不过，随着海地帮派和警方之间的冲突越演越烈，证明了现年31岁的杰明当时的认罪，仍不足以削弱海地猖獗的暴力。

海地长期以来走私枪枝泛滥。专家表示，美国很可能是一大来源国。海地究竟有多少走私枪枝难以确定，但根据当局说法，在全国总计数量估达数十万的枪枝当中，合法拥有的仅占一小部份。

根据联合国毒品暨犯罪办公室（UN Office on Drugs and Crime）去年报告，「海地境内枪枝弹药的主要来源在美国，特别是在佛罗里达州」。

报告指出，走私到海地的武器在美国几个枪枝法律宽松的州购得后，通常「藏在消费者产品、电子设备、服装衬里、冷冻食品甚至船身内」。

海地没有制造枪械和弹药的能力，法律也限制拥枪，此外联合国对海地实施特定武器禁运令。但如今证明，这些措施仍不足以遏阻美国走私客和海地帮派利用港口走私枪枝。

研究团体「小型武器调查」（Small Arms Survey）研究员施若德（Matt Schroeder）告诉法新社：「若无法从美国取得枪枝，海地帮派还有办法从他处取得吗？或许可以。但会同样容易吗？可能就不是了。」