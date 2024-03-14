海地组过渡总统委员会 帮派首脑矢言持续战斗

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（法新社太子港13日电） 海地已因黑帮问题陷入混乱，势力庞大的帮派首脑谢里齐耶今天矢言将持续作战。与此同时，有关各方正努力建立一个过渡治理机构，以取代即将下台的总理亨利。

控制海地首都太子港（Port-au-Prince）绝大多数地区的帮派于近2周前发起武装行动，宣称打算推翻亨利（Ariel Henry），导致海地陷入暴力冲突，并警告可能发生饥荒与内战。

美国、联合国与加勒比海国家代表等政要11日举行紧急会议，制定让海地人在选前筹组过渡总统委员会（Transitional Presidential Council）的蓝图后，亨利同意辞职。

但谢里齐耶（Jimmy Cherizier）今天表示，他的武装团体联盟「不在乎亨利是否辞职」。

绰号「烤肉」（Barbecue）的谢里齐耶曾是警察，如今遭到联合国制裁。他告诉西语W电台（W Radio）：「我们将持续为解放海地作战。」

海地自2016年后便没有举行全国选举，目前没有国会或总统。前总统摩依士（Jovenel Moise）于2021年遭到暗杀，他过世后由亨利领导国家。

美国国务院昨天表示，过渡委员会应在24或48小时内组成，但会谈进行不顺利，法新社联系到的多数有关各方都说，他们还没接近达成协议。