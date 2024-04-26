海地过渡委员会宣誓就职 将致力恢复秩序

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（法新社太子港25日电） 海地一连数月陷入帮派暴力，令人期待已久的过渡委员会今天终于宣誓就职，象徵朝恢复政府正常运作迈出关键一步。

不得人心的海地总理亨利（Ariel Henry）2021年未经选举就上台执政，如今已正式请辞。由8男1女共9名成员新组成的执政过渡委员会将负责恢复台面上的秩序。

海地财经部长薄派克（Michel Patrick Boisvert）目前担任过渡阶段的代理总理，他对过渡委员会说：「今天早上的仪式赋予各位掌控国家、人民命运的权力。」

在仪式展开同时，帮派分子的枪声在太子港（Port-au-Prince）市中心及郊区狄马斯（Delmas）回荡，显示过渡委员会有许多工作需要完成。

根据社群媒体上的影像，过渡委员会成员在总统府受到热烈欢迎，稍后在总理办公室宣誓就职。

许多帮派要求亨利下台，他今年3月承诺，一旦过渡委员会成立，他就会请辞。

他在美国洛杉矶发出的辞职信中写道：「海地将重生。」

过渡委员会的首要任务之一就是任命新总理。

海地没有能正常运作的国会，自2021年时任总统摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡以来，也没有总统。海地上次举行选举是在2016年。

新成立的过渡委员会将领导海地直到举办下一次选举，民选政府将于2026年2月6日前接管政权。