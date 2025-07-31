为什么那么多瑞士人不会唱国歌？

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在本视频中，你可以了解到瑞士国歌背后的故事、它的由来以及为什么很少有瑞士人知道其歌词。
此内容发布于
2014年01月02日
如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。
人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？
有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？
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此内容发布于
2014年01月02日
近几十年瑞士一直在考虑新国歌的问题。然而替换-乃至更新-瑞士的部分历史并不是件易事。最新竞赛的组织者希望找到一首能让全体瑞士人自豪吟唱的歌曲。
此内容发布于
2019年03月13日
瑞士不会制定《国歌法》，瑞士国歌的地位不会因法律条文的缺失而动摇。在瑞士议会3月12日的审议中，国民院的大多数议员表达出这一态度。
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