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为什么那么多瑞士人不会唱国歌？

这是诞生于一段不寻常的友谊，多次被人尝试替换但始终屹立不倒，却没有多少瑞士人能完整唱出歌词的一首歌。你能猜到这是什么歌吗？答案就是-瑞士国歌。

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Isabelle Bannerman , Sara Pasino , Camille Kündig
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