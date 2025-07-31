为什么那么多瑞士人不会唱国歌？

这是诞生于一段不寻常的友谊，多次被人尝试替换但始终屹立不倒，却没有多少瑞士人能完整唱出歌词的一首歌。你能猜到这是什么歌吗？答案就是-瑞士国歌。

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在本视频中，你可以了解到瑞士国歌背后的故事、它的由来以及为什么很少有瑞士人知道其歌词。

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