瑞士外交官：“这具木乃伊是我的曾祖父。”

Johannes Schiess，原籍瑞士外阿彭策尔州Herisau镇，是埃及亚历山大市的帕夏。 Claudio Mazzucchelli

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1992年，开罗。2年前，联邦外交部接受了Claudio Mazzucchelli希望被派驻埃及出任领事的请求。

他的任务之一是每月一次前往亚历山大市，为居住在该市的少数瑞士退休人员送去现金形式的养老金。他向瑞士资讯swissinfo.ch解释说，他当年在亚历山大的联系人是一位自己家很熟络的一位女士。Mazzucchelli母亲也是在埃及出生的。

一天，Claudio Mazzucchelli的办公电话铃声响起。打来电话的正是那位亚历山大联络人，她告诉他：“太平间里有一具瑞士人的尸体”。会不会是一名游客出了意外；还是在亚历山大港的一位瑞士养老者离世？正当领事先生思忖之际，女士接着说：“这是你曾祖父的木乃伊 。”可想而知，Mazzucchelli当时的心情何等惊诧。

阿彭策尔帕夏

1837 年，瑞士外阿彭策尔州Herisau镇。Schiess家新诞一子Johannes。在瑞士东部的这个小村庄里，没有人会想到这个孩子将拥有与众不同的命运。

Johannes Schiess在巴塞尔和伯尔尼大学医学院深造后，曾在巴黎和柏林行医，后来跟随一个“意大利-瑞士委员会 ”前往克里特岛，为在1867-1869年间克里特岛进行起义的“叛乱者”提供医疗服务。这些信息来自Johannes Schiess于1907年出版的一本影集封底文字。这本影集可以说是这位医生的简要生平，“而亚历山大城刚刚向他致以了庄严的最后敬意”。

Claudio Mazzucchelli手捧着曾祖父的肖像。 swissinfo.ch

我们不知道Johannes Schiess是如何在克里特岛进入埃及名流界的。1869 年，埃及赫迪夫(勋爵)伊斯梅尔帕夏(Ismaïl Pacha)邀请他参加苏伊士运河的通航典礼。对Schiess来说，这是命运的转折点。他对这片土地一见钟情，决定定居亚历山大城。他在国立医院开拓事业，最后成为医院院长。他扩大了医院规模，并创建了一个培养杰出人才的实验室。

他尤其与德国医生Robert Koch有着密切合作，后者与Louis Pasteur一起被誉为现代细菌学之父。据Claudio Mazzucchelli的侄女Martina Mazzucchelli介绍，Robert Koch研究所的网站上有几封Johannes Schiess写给这位医学泰斗的信件。Martina在过去几年中收集了大量与名人祖先有关的文件(报纸文章、明信片和照片等)。

Johannes Schiess成为亚历山大城的重要政治人物。Claudio Mazzucchelli向我们展示的照片标题是：“亚历山大市长(‘Bürgermeister’)Johannes Schiess帕夏博士阁下”。我们无从知晓Schiess是否真的担任过市长一职，照片背面标明他是市议会副主席。

但Johannes Schiess最热衷的还要算是考古学。有文件指出，国立医院建于托勒密王朝的宫殿遗址上，Schiess因此在那里组织了成功的发掘。后来，在他的支持下，埃及各地还开展了许多其他考古活动。

Claudio Mazzucchelli解释说：”他是亚历山大考古博物馆(即今天希腊罗马博物馆)的创始人之一。Johannes Schiess于1910年去世，他在遗嘱中表示希望被防腐处理。“就像木乃伊一样……”他的曾孙补充说，“他一定是个特别的人。”

Johannes Schiess自豪地站在由自己组织的考古活动发现的石柱旁。 Martina Mazzucchelli

石棺之谜

Claudio Mazzucchelli的母亲是Johannes Schiess的孙女，20世纪50年代，纳赛尔发动军事政变后，她和其他许多外国人一样随父母离开了埃及。她和家人来到瑞士提契诺州，她父亲的家乡。

前领事Claudio Mazzucchelli说：”我小时候经常听大人讲曾祖父帕夏的故事。”我们知道，他被制成木乃伊，安放在亚历山大国立医院花园的一个大型花岗岩石棺中。20世纪60年代，石棺不见踪影，可能是被盗了。而石棺主人的踪迹也随之消失-直到前文提到的、1992年的那通电话。

木乃伊再次出现时，亚历山大大学正在重新整理其巨大的地下室。Johannes Schiess被发现装在一个木箱里，上面标有他的身份信息。大学于是将尸体送到停尸房，在那里停放了几个月。Claudio Mazzucchelli回忆说：”后来，医院需要空间来存放新遗体，于是有关部门联系了瑞士在亚历山大的联络代表，以商讨这具木乃伊的处理事宜。”

亚历山大州立医院花园中装有Johannes Schiess的石棺。 Martina Mazzucchelli

Johannes Schiess现在被安葬在亚历山大的圣公会墓地。Claudio Mazzucchelli和夫人、考古博物馆馆长、一位牧师以及其他一些人参加了他的第二次葬礼。这场葬礼不像第一次那样庄严肃穆。帕夏大人会不会有话要说？

Claudio Mazzucchelli说：”如果当时我不是瑞士驻埃及领事，我们可能永远都不会知道他经历了什么。我的妻子总是说，这一切都是安排好的，是我的曾祖父帕夏所希望的。”

(编译自法语：郭倢/xy)

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