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海底电缆频传破坏 联合国：8成是捕鱼或下锚造成

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（法新社日内瓦18日电） 有关波罗的海海底电缆疑似遭到蓄意破坏的相关报导和评论很多，但联合国（UN）表示，到目前为止，海底电缆的破坏最多是由拖网渔船造成，而不是间谍船。

近几个月来在波罗的海发生几起备受瞩目的海底通讯和输电电缆遭破坏事件，西方官员曾指控是俄罗斯船只所为。

联合国旗下国际电信联盟（International Telecommunication Union，ITU）副主席拉曼瑙斯卡斯（Tomas Lamanauskas）接受法新社访问时表示：「人们对（海底）电缆韧性的关注度显然增加，…显示这项我们如此依赖的基础设施有多重要。」

海底电缆的损坏并不少见。根据国际电缆保护委员会（International Cable Protection Committee，ICPC）的数据，全球平均每年发生150到200起故障事件，相当于每周发生3起左右。

尽管新闻经常报导疑似对海底电缆的恶意活动，但拉曼瑙斯卡斯强调，所有有记录的损坏事件当中，8成是捕鱼或下锚造成，其他原因包括自然灾害、老化、磨损和设备故障等。

拉曼瑙斯卡斯指出，由于海底电缆的重要性与日俱增，因此「每次事件和每次割坏都明显更受瞩目」。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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