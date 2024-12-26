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海底输电缆断运 芬兰称疑遭俄港口出发油轮破坏

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（法新社赫尔辛基26日电） 芬兰当局今天表示，正就芬兰和爱沙尼亚之间一条海底输电缆线昨天遭到「破坏」一案，对一艘从俄罗斯港口出发的油轮进行调查。

从芬兰对爱沙尼亚传输电力的这条海底输电缆线Estlink 2昨天发生断运。在此之前，波罗的海瑞典领海中两条电信电缆一个多月前也发生连接中断。

芬兰国家调查局（National Bureau of Investigation）局长拉多特（Robin Lardot）指出，已就该油轮Eagle S「加重破坏」一案启动调查。这艘船挂的是南太平洋的库克群岛（Cook Islands）旗帜。

芬兰海关总署总署长拉克什（Sami Rakshit）表示：「目前假设那是影子舰队中的船只，在俄罗斯某个港口装载无铅汽油。」

影子舰队是指一些为俄罗斯运送原油和油品、逃避制裁的船只。

芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）在社群媒体平台X发文表示，昨天和总理欧尔波（Petteri Orpo）密切监控情势发展，「俄罗斯影子舰队构成的威胁必须消除」。

自从俄罗斯2022年2月侵略乌克兰以来，波罗的海周边紧张情势已然升高。

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