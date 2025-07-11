海水暖化 公牛鲨滞留雪梨水域时间增

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（法新社雪梨11日电） 研究人员今天表示，由于海洋暖化，对人类颇具危险性的公牛鲨每年在雪梨（Sydney）海滩附近徘徊的时间更长，不排除有朝一日会整年都在沿岸游荡。

澳洲一个国家级资料库数据显示，鲨鱼袭击在热爱水上活动的澳洲其实相当罕见，然而最严重的咬伤事件多半来自3种鲨鱼：公牛鲨、大白鲨与虎鲨。

公牛鲨是洄游性掠食动物，每年冬天当雪梨海域水温长时间低于摄氏19度时，会北游至昆士兰外海的温暖水域。

一队科学家分析92只被标记的洄游性鲨鱼15年来的声波追踪资料，研究区域包含邦代（Bondi）海滩及雪梨港。

鲁比兹（Nicolas Lubitz）是位于澳洲昆士兰的詹姆士库克大学（JCU）研究人员，他说记录显示现在这些公牛鲨每年夏天在雪梨海边徘回的平均时间，比2009年时多出15天，「它们待得越久，跟人类及猎物接触的时间就越长」。

澳洲周边从1791年以来，共发生1200多起鲨鱼袭击事件，当中超过250起有人员死亡。

这份发表于同侪审查学术期刊「整体环境科学」（Science of The Total Environment）上的研究指出，研究人员发现2006到2024年间的10月到5月，邦代海滩的水温平均变暖摄氏0.57度。

此外，研究人员指出从1982年至2024年，该海域夏季以远端感测所观测到的海水表面温度，平均增温摄氏0.67度。

鲁比兹说：「如果这样的暖化趋势持续下去－可以说非常有可能－那就代表这些动物会越来越常出现在它们季节性分布范围的边缘地带，而目前这个边界位于新南威尔斯州（New South Wales）中部至南部海域。」

「有可能几十年后，公牛鲨会整年都待在雪梨海滩附近。」