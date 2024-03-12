消息来源：以色列袭击黎巴嫩东部 至少1人死亡

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（法新社巴贝克11日电） 安全消息人士表示，以色列今天在黎巴嫩东部城市巴贝克附近发动空袭，造成1人死亡，这是自加萨战争开始以来，以色列对该地区的第2次攻击。

加萨走廊爆发战争的翌日起，哈玛斯盟友真主党（Hezbollah）与其宿敌以色列，几乎每天交火。

这起攻击基本上仅限于边境地区，但最近几周以色列数度袭击真主党在黎巴嫩北部的阵地，引发外界对爆发全面冲突的忧虑。

一名安全消息人士说：「以色列飞机瞄准阿玛尔（Dar Al Amal）医院附近的前真主党大楼」，并补充说以色列「对巴贝克以西的一个仓库进行了另一次攻击」。攻击造成1人死亡，6人受伤。

巴贝克-赫默（Baalbek-Hermel）地区 的省长哈德（Bachir Khodr）在 X（前身为 Twitter）上发文称，一名男子在巴贝克附近的袭击中丧生；另一名安全官员证实了这次袭击，但没有提及伤亡。 黎巴嫩国营国家通讯社（NNA）报告了以色列对两个地点的空袭，其中包括对仓库的攻击。通讯社也报导了以色列的攻击「目标是巴贝克以南安萨尔（Ansar）的一栋住宅大楼」。

「国家通讯社」（NNA）补充说：「可以看到火势和浓烟从目标地点升起。」贝卡山谷（Bekaa valley）的巴贝克市是真主党堡垒，与叙利亚接壤。 以色列2月26日对距离边境约100公里的巴贝克进行空袭，造成2名真主党成员死亡，这是自敌对行动开始以来对黎巴嫩领土最深入的此类袭击。

真主党多次表示，只有加萨Gaza停火，它才会停止对以色列的攻击。

但以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）最近表示，加萨的任何休战，都不会改变以色列透过武力或外交将真主党赶出黎巴嫩南部的目标。

根据统计，自10月以色列与哈玛斯开战争爆发以来，黎巴嫩至少有316人（主要是真主党战士）和53名平民丧生。在以色列，至少有10名士兵和7名平民被杀。