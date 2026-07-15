涉不丹难民安置诈骗案 尼泊尔前副总理等人遭判刑

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（法新社加德满都15日电） 法院官员今天表示，尼泊尔两名前部长与10多名其他人士，因谎称可协助民众以难民身分移居海外进行诈骗，今天遭法院判刑入狱。

1990年代初期，在不丹修改国籍法后，有超过10万名尼泊尔裔人逃离不丹，许多人透过第3国重新安置计画，迁居美国、欧洲与其他地方。

这起涉及高层官员的诈欺勾当，锁定在2018年计画终止后未能赶上的尼泊尔人，承诺将他们伪装为难民以取得重新安置资格，并藉此收取钜额费用。

加德满都地方法院资讯官哈蒂瓦达（Shiva Khatiwada）表示，前副总理拉亚马吉（Top Bahadur Rayamajhi）今天遭判处4年有期徒刑，并处以4万卢比（约新台币8281元）罚款。 前内政部长坎德（Bal Krishna Khand）遭判处两年有期徒刑，并处以2万卢比罚款。

哈蒂瓦达向法新社表示，加德满都地方法院判处另14人有罪并宣判刑期，同时有7名被告获判无罪。

不丹于1985年实施「一个国家，一个民族」（One Nation, One People）政策，剥夺讲尼泊尔语的少数族裔洛昌人（Lhotshampa）的公民权，并将他们归类为移民。这个佛教王国还强制规定必须穿着民族服装，并限制尼泊尔语的使用。

1990年代初期，许多逃离不丹的洛昌人，最后落脚于尼泊尔的难民营。

在经过多年谈判仍无法确保他们重返不丹后，第3国重新安置计画于2007年到2018年实施。其中大多数人被安置到美国，另有数千人移居欧洲、澳洲、加拿大与纽西兰。

尼泊尔媒体报导，这起案件涉及数百名受害者，他们表示，这起诈骗勾当收取他们的钱财，却没有提供任何协助。尼泊尔警方在接获多起申诉后，于2023年3月首次进行逮捕行动。