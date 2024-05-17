涉不当保留机密文件 拜登拒交特检问话音档

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登去年10月接受负责调查他涉嫌不当处理机密文件案的特别检察官问话，他今天拒绝交出相关音档。这段讯问引发外界爆炸性指控，认为81岁的民主党人拜登心智衰弱。

国会共和党人一直索讨拜登去年10月接受特别检察官许景（Robert Kyoung Hur，音译）问话证词的录音带。许景负责调查拜登保留机密文件纪录一事，对这位总统进行广泛的问话。

许景在今年2月发布的近350页报告中说，没有必要对拜登提出刑事指控，并形容拜登是「一位富有同情心、有善意、记忆力差的老人」，掀起政治风波。

司法部和白宫律师在致两名共和党籍联邦众议院委员会主席的信函中指出，拜登对这些录音内容行使行政特权。

共和党人在许景评论拜登记忆力的言论上作文章，希望能再次炒作拜登的年龄问题。外界预料拜登将在11月总统大选再度对决77岁的共和党籍前总统川普。

白宫法律顾问西斯克（Ed Siskel）说，拜登主张对这些录音内容举有行政特权，以保护「司法部和其执法调查工作的完整性、有效性和独立性」。

众议院共和党人先前主导一系列听证会未能证明拜登有任何不当行为后，针对拜登贪腐指控的弹劾调查陷入困境。

司法部拒绝交出录音带后，众议院司法委员会（House Judiciary Committee）共和党人推动一项决议，认定司法部长贾兰德（Merrick Garland）藐视国会。

另一个负责调查的主要小组众议院监督暨问责委员会（House Committee on Oversight and Accountability）稍晚预计也将跟进司法委员会。任何决议都将交付众院全体表决，日期未定。