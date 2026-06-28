涉不法致富遭查 阿根廷总统幕僚长辞职

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（法新社布宜诺斯艾利斯27日电） 阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）的幕僚长今天宣布辞职。就在两周前，他才承认向税务机关隐瞒50万美元的存款。

46岁的阿多尼（Manuel Adorni）正卷入一场因奢靡生活方式引发的丑闻，他被爆出不仅家庭度假极尽奢华，购买的不动产金额更远超过其公职薪资所得。 针对涉嫌不法致富的调查，让这位米雷伊的左右手承受极大政治压力。他于是在社群平台X上发文宣布请辞下台。

阿多尼说：「面对媒体铺天盖地的攻击，让我这次不得不请求他（总统）支持我，好让我能结束这个篇章，以保护我自己和我的家人。」他同时也否认针对他的所有指控。 本月稍早，阿多尼接受LN+电视台专访时表示，由于阿根廷多年来遭受长期高通膨之苦，他和妻子「就像所有阿根廷人一样，一直在私下偷偷存钱」。 多年来随着物价持续失控飙升，阿根民众纷纷将严重贬值的本国货币披索换成美元，并通常以现金形式囤积在家中。

米雷伊对他这位政治盟友始终给予坚定不移的支持。 米雷伊的妹妹卡琳娜．米雷伊（Karina Milei），同时也是他的心腹之一，在阿多尼请辞后，对他过去的工作表示了感谢。

她在X平台上表示：「我们深知几个月来，你和你的家人一直在经历这段艰难且不公的煎熬。我们带着敬意支持你的决定，但也遗憾局势竟然演变至此。」