涉充当马杜洛政权洗钱白手套 委前工业部长在美国出庭

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（法新社迈阿密18日电） 委内瑞拉前总统马杜洛（Nicolas Maduro）密友、前工业部长沙柏今天在美国法院出庭，他被控替马杜洛政权充当洗钱白手套，透过复杂金融网络转移不法资金。

出生于哥伦比亚的商人沙柏（Alex Saab）于迈阿密联邦法院出庭，他涉嫌滥用委内瑞拉粮食援助计画，从中牟取利益。

美国司法部刑事司助理部长杜瓦（A. Tysen Duva）在声明中表示：「沙柏涉嫌利用美国银行系统洗钱数亿美元，资金来自原本用于救济穷人的粮食援助计画，以及非法贩售委内瑞拉石油的收益。」

沙柏本月16日遭委内瑞拉当局驱逐出境，并移交给美国。沙柏在左派强人查维斯（Hugo Chavez）1999至2013年执政的最后几年里，与委内瑞拉政府建立密切关系，随后更为马杜洛政府掌管庞大的进口网络。

他被控在马杜洛执政期间，充当马杜洛和其政府的「白手套」与洗钱人，而马杜洛政府授予他委内瑞拉公民身分及外交护照，作为回报。

沙柏2019年首次遭美国制裁，2020年在维德角（Cape Verde）首度被捕，翌年引渡至美国，并于2023年美国与委内瑞拉达成换囚协议后获释。

马杜洛2024年任命沙柏担任工业部长，但在今年稍早美军对委国首都卡拉卡斯发起突袭行动，抓捕马杜洛后，临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）将其免职。

知情人士透露，沙柏可能会向美国当局提供相关资讯，以强化美国对马杜洛的刑事指控。