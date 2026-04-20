涉助德黑兰走私军火至苏丹 伊朗女洛杉矶被捕起诉

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（法新社洛杉矶19日电） 美国联邦检察官今天表示，伊朗籍女子马菲（Shamim Mafi）涉嫌代表伊朗向非洲苏丹运送武器，已于美国洛杉矶国际机场被捕。

美检察官艾赛利（Bill Essayli）在社群平台X发文指出，44岁的马菲被控「中介销售伊朗制武器给苏丹，包括无人机、炸弹、炸弹引信和数百万发弹药」。

检方表示，马菲定居洛杉矶郊区伍德兰山庄（Woodland Hills），她是伊朗籍，在2016年取得美国合法永久居留权。

马菲昨天被捕，一旦罪名成立，最高可被判处20年有期徒刑。

检察官贴文附上照片，一张内容看似马菲在机场被逮捕情况；一张马菲的大头照，以及一张大捆现钞的照片。

联合国日前警告，在苏丹政府军与准军事快速支援部队（RSF）之间战争进入第4年，苏丹面临崩溃与全面饥荒风险。

联合国苏丹事务负责人布朗（Denise Brown）16日接受法新社访问时表示，苏丹正面临全球最大的人道危机，大批外来武器应负一些责任。

联合国多次呼吁外国势力别再助长苏丹战火，但未点名是哪些国家。

法新社报导，苏丹的冲突源于政府军和快速支援部队（RSF）对峙；政府军获得埃及、沙乌地阿拉伯的支援，并部署土耳其制和伊朗制无人机。

快速支援部队被控在苏丹进行种族灭绝，外界多指责阿拉伯联合大公国供应武器，但阿联否认相关指控。（编译：纪锦玲）