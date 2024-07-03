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涉嫌为中国情搜 挪威男子奥斯陆出庭

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（法新社奥斯陆2日电） 1名挪威男子因涉嫌替中国从事间谍活动被逮，今天在奥斯陆（Oslo）出庭。

挪威警察安全处（PST）并未公布这名男子的姓名，仅说他们是昨天在奥斯陆加勒穆恩机场（Oslo Gardermoen Airport）逮捕这名自中国返回奥斯陆的人士。

挪威警察安全处律师布隆（Thomas Blom）表示，这名嫌疑人曾「试图」进行刺探工作，且有数个「资料携带设备」在当作本案证据上「关联性特别重大」。

根据挪威媒体的报导，这名嫌疑人年约30多岁，在奥斯陆定居，且活跃于挪威执政工党（Labour Party）地方分部的政治活动。

中国驻挪威大使馆则婉拒对此案置评。

挪威安全部门曾在年度风险评估报告中，将中国和俄罗斯列为间谍活动的两大威胁。

报告指出，中国威胁日增原因有三，一是中国和西方各国双边关系日益恶化，二是中国有意取得供应链更大控制权，三是中国对北极地区的兴趣。

而传出最新共谍案之际，挪威有关当局目前也正寻求挡下北极战略要地斯瓦巴群岛（Svalbard archipelago）最后一块私人土地的出售计画，以免遭到中国收购。

根据代表卖方的律师说法，有一个中国团体有兴趣收购这块面积约60平方公里的领域。

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