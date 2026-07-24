涉嫌泄露副总统私人行程 美特勤局人员受调查

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（法新社华盛顿23日电） 美国媒体日前披露副总统范斯曾要求使用军用直升机接送他儿子上高尔夫课，特勤局发言人今天表示，所属一名负责保护副总统的特勤人员，因为涉嫌泄密目前正接受调查。

这起调查源于媒体MS NOW上周报导，范斯（JD Vance）的随扈团队对副总统及其家人屡次要求私人行程，渐感到「不耐」。

美特勤局（Secret Service ）通讯部主管古利耶米（Anthony Guglielmi）向法新社表示：「一名隶属副总统特别保护组的人员，因涉嫌危及工作及资讯安全，目前正在接受行政调查，并可能接受刑事调查。」

古利耶米说：「虽无法对个案细节作评论，但一项原则非常明确：任何可能威胁到被保护对象安全的不当行为，都不能容忍。」

美国有线新闻频道MS NOW报导，范斯曾要求搭乘副总统专用直升机「陆战队二号」（Marine Two），陪他的儿子一起往华府附近安德鲁联合基地（Joint Base Andrews）的高尔夫球场上课。

报导指出，那次飞行最后因雷阵雨而取消，但这只是范斯一家多次临时要求的私人行程之一。

范斯与妻子乌莎（Usha）最近迎来第4胎喜讯，他也是美国数十年来首位家中尚有年幼子女的副总统。范斯曾公开赞扬特勤人员及幕僚协助他们一家。

美国特勤局指出，特勤局所保护的对象，最近面临威胁的次数增多，这是前所未见，包括总统川普多次惊险逃过刺杀行为。（编译：纪锦玲）