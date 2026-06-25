涉强迫信徒加入政党 韩国新天地教会教主遭逮捕

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（法新社首尔25日电） 法新社今天看到的法院声明显示，首尔一间法院已下令逮捕韩国秘密宗教团新天地耶稣教会教主李万熙，原因是他涉嫌强迫数万名信徒加入某个政党。

现年94岁的新天地耶稣教会（Shincheonji Church of Jesus）教主李万熙，被控在2021年至2024年间，强迫超过5万名信徒加入保守派的「国民力量党」（People Power Party），此举违反「政党法」。

涉嫌违法的行为发生时，国民力量党正处于已下台的前总统尹锡悦执政时期。

尹锡悦去年因在2024年12月短暂实施戒严而被控内乱罪，随后遭到罢免并被定罪。他目前仍被拘留，并正针对无期徒刑的判决进行上诉。

首尔中央地方法院在提供给法新社的一份简短声明中表示，批准对李万熙的逮捕令是「由于存在湮灭证据的风险」。

逮捕令于昨天晚间发出，随后李万熙便遭到拘留。

新天地耶稣教会对李万熙遭到逮捕一事表示「深感遗憾」。

教会在致法新社的声明中表示：「鉴于相关证据已透过多次搜查与扣押行动获得保全，因此并不存在灭证风险。」

教会补充指出，考虑到李万熙的年龄，「实际上不存在逃亡风险」。

在李万熙被捕的几个月前，检察官才刚起诉统一教（Unification Church）领袖韩鹤子（Han Hak-ja），指控她指示教会官员贿赂尹锡悦的妻子以换取商业利益。

新天地耶稣教会由李万熙于1984年创立，以他对圣经，特别是「启示录」的独特解读而闻名，吸引大量信徒，但也引发重大争议。