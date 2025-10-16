涉持机密文件与中方会面 美智库学者狄利斯否认指控

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿15日电） 美国智库「卡内基国际和平基金会」印度事务学者狄利斯（Ashley Tellis）因涉嫌不当持有机密文件，并与中国官员多次见面而遭逮捕。他的律师今天说，狄利斯全盘否认指控。

现年64岁的狄利斯曾在前总统小布希（George W. Bush）任内担任高阶职务，并持续以无给职身分为国务院提供谘询；他在本月12日被捕，受控罪名最高恐处10年徒刑。

狄利斯的律师透过声明指出：「狄利斯是一位广受敬重的学者及资深政策顾问…我们驳斥对他的指控，特别是有关他为外国对手做事的说法实属无稽」。

根据昨天公开的刑事书面证词显示，狄利斯于9月25日深夜进入国务院，疑似列印了和美国空军技术有关的机密文件。

文件指出，狄利斯曾多次在维吉尼亚州费法克斯（Fairfax）的某家餐厅与中国官员见面，并且有一次晚餐时，他疑似留下一个牛皮纸信封。

司法部宣布的指控内容，主要与机密文件处理不当有关，而非他与中方会面一事。联邦调查局（FBI）特别探员指出，在搜查狄利斯住处时，发现超过1000页文件，分别属最高机密、机密等级。

法新社报导，狄利斯为华府知名智库「卡内基国际和平基金会」（Carnegie Endowment for International Peace）的资深研究员。基金会今天表示，狄利斯已被停职接受调查。

狄利斯祖籍印度，后来入籍美国。他曾协助小布希政府与印度洽谈签署民用核能合作协议，这被视为美印建立更紧密关系的重要里程碑。

不过，近年来有关华府对印度政策，狄利斯带领持反对立场，他说，印度在诸多议题的立场未必与华府一致，在包括对乌克兰等问题。（编译：纪锦玲）