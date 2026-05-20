涉替俄国当间谍 奥地利前情报官案20日宣判

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（法新社维也纳19日电） 奥地利法院预计将于20日针对一名被控为俄罗斯从事间谍活动的前情报官员做出判决，这起案件是这个欧盟成员国近年来最受瞩目的高层谍报案。

奥地利近来受到数起涉嫌为莫斯科当局刺探情报的案件冲击，现任政府也因此希望收紧法律以严厉打击间谍活动。

63岁的前情报人员欧特（Egisto Ott）对于多项指控均拒不认罪，其中包括向俄罗斯交付敏感设备以及贩售机密情报。

欧特今天告诉法新社，他驳斥所有指控，包括涉嫌滥用职权、贪腐以及从事损害奥地利利益的间谍活动，并坚称自己「清白」。

他说：「我从未以任何方式向俄罗斯情报机构出售或传递资讯。」他并补充说，他始终在法律范围内并按照上级的命令行事。

如果罪名成立，欧特将面临最高5年的监禁。

另一名奥地利情报员也将与欧特一起受审，他被控滥用职权，部分原因是被指控协助欧特。

根据法新社看到的起诉书，欧特冒着对奥地利在友好情报机构中声誉造成「严重损害」的风险行事。

据指控，在2015年至2022年期间，欧特按照已倒闭的德国支付处理公司Wirecard的奥地利籍高层马萨莱克（Jan Marsalek）的命令行事，以换取总计超过8万欧元的报酬。

在逃的马萨莱克因诈欺指控遭到通缉，并被怀疑为俄罗斯情报机构工作。