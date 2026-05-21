涉杜特蒂扫毒战遭ICC通缉 菲下令逮捕参议员德拉罗沙

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（法新社马尼拉21日电） 菲律宾政府今天下令逮捕参议员德拉罗沙，他因为涉及前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的致命扫毒行动遭国际刑事法院（ICC）通缉。

参议员德拉罗沙（Ronald ‘Bato’ dela Rosa）曾任菲律宾警察总长，是造成菲律宾数千人死亡的扫毒战争执行者。

上周，政府执法人员与参议院安全人员发生枪击事件，数小时后，德拉罗沙自参议院大楼逃离，之后一直在逃。

菲律宾司法部长维达（Fredderick Vida）向媒体表示：「我在此证实，菲律宾执法机构…现在已接获指示将逮捕参议员德拉罗沙。」

国际刑事法院上周公布对德拉罗沙的逮捕令，指控他与杜特蒂还有其他「共同犯罪人」犯下危害人类罪中的谋杀罪。

在爆发枪击事件当天，参议院楼梯上出现惊险的追逐场面，由于参议院领导人提供庇护，未能逮捕德拉罗沙的执法人员随后暂缓行动。

维达补充说，菲律宾最高法院昨天作出临时裁决，驳回前警察总长德拉罗沙申请临时限制令的请求，这意味着国际刑事法院的逮捕令现在可以执行。

维达说，「我们之所以采取这项行动，是为了让正义得以伸张」，并警告试图协助德拉罗沙逃避逮捕的人「都将面临后果」。

德拉罗沙的律师说，将对最高法院的裁决提出上诉。