涉艾普斯坦案法模特儿星探 陈尸家中

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（法新社巴黎22日电） 一名曾与美国已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）往来密切的法国模特儿星探塞德，近日被发现陈尸于巴黎近郊住所。法国检方及塞德委任律师今天均证实这项死讯。

69岁、自称同时拥有法国与瑞典国籍的塞德（Daniel Siad），是被控协助美国金融家艾普斯坦贩运与性侵女性的数名法国男性之一，他生前正接受法国检方调查。

法国检调人员先前已就塞德涉及的性侵指控展开调查。塞德生前尚未接受调查人员讯问，但他否认相关指控。

巴黎近郊南泰尔（Nanterre）检察官办公室表示，「为厘清死因，今晚已展开相关调查」，并将依调查程序解剖验尸。

塞德的委任律师阿拉布泰格林（Menya Arab-Tigrine）表示，塞德生前曾要求陈述己方说法。

她表示：「他已经死了，而他是清白的」，并称如果塞德死于心脏病发，那么他每天承受的等待、压力与焦虑，「想必都脱不了关系」。

巴黎检方表示，尽管塞德死后已撤销对他个人的调查，但将扩大追查与艾普斯坦有关的人口贩运案。艾普斯坦生前在巴黎拥有一栋公寓。

据美国司法部公布的文件，塞德主要担任「招募者」的角色，曾替艾普斯坦从欧洲及世界各地物色10几岁的少女和年轻女性。

塞德是继模特儿经纪人布鲁奈尔（Jean-Luc Brunel）之后，第2名在法国身亡、且公开与艾普斯坦有关的男性。

布鲁奈尔被控为艾普斯坦招揽女性，并于2020年遭法国相关单位逮捕。

2022年，布鲁奈尔在狱中牢房上吊身亡。当时他已遭羁押候审14个月，并否认性侵未成年人及性骚扰罪嫌等相关指控，也否认参与艾普斯坦的性贩运案。

艾普斯坦2019年在等待性贩运罪受审期间，在狱中身亡。