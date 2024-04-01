涉莫斯科音乐厅恐攻 俄罗斯称再逮4名策划者

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（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯联邦安全局（FSB）表示，昨天挫败一起恐怖主义阴谋，被捕的4人曾为上月莫斯科近郊音乐厅发生的致命攻击行动提供金钱和武器。

位于莫斯科近郊的番红花城市大厅（Crocus City Hall）音乐厅3月22日遭枪手闯入，朝参加音乐会的民众开枪，之后纵火焚烧建筑。这起事件造成至少144死，堪称俄国近20年来伤亡人数最惨重的攻击事件。

俄罗斯联邦安全局今天发布声明表示，昨天在俄罗斯联邦南部的达吉斯坦共和国（Republic of Dagestan）逮捕了4人，并称他们「直接涉入3月22日于莫斯科番红花城市大厅音乐厅发动的恐怖行动，为罪犯提供资金和犯罪手段」。

俄罗斯联邦安全局说，这4名外国公民在达吉斯坦共和国首府马哈奇卡拉（Makhachkala）和邻近城镇卡斯匹雅斯克（Kaspiysk）的行动中被捕。

俄国全国反恐委员会（National Anti-Terrorism Committee）昨天曾表示，已拘留3名正在「策划多起恐怖行动」的匪徒。

国际传真社（Interfax News Agency）引用俄罗斯联邦安全局发布的一段影片报导，其中1名被拘留者在影片中表示：「我把武器交给那些攻击番红花城市大厅的人。我把武器从马哈奇卡拉带给他们。」