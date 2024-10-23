涉诱年轻男模性贩运 潮牌A&F前执行长被捕

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（法新社纽约22日电） 美国检方今天表示，知名服饰零售商Abercrombie & Fitch（A&F）前执行长杰福瑞斯因涉嫌性贩运被捕，并遭控在全球各地引诱男模特儿参加性爱派对。

80岁的杰福瑞斯（Mike Jeffries）和其61岁伴侣史密斯（Matthew Smith）及71岁中间人贾可布森（James Jacobson）据称利用「潜规则」策略，引诱年轻男子参加性爱派对，受害者在派对中会沾染酒精与毒品。

检方表示，受害者被带到杰福瑞斯和史密斯在美国的寓所，有些活动地点甚至远至英国、法国、义大利和摩洛哥，其中有些男模在派对中服用了威而钢（Viagra）和肌肉松弛剂。

美国检察官皮斯（Breon Peace）在声明中表示：「起诉书中多次指控，杰福瑞斯和史密斯在这些男性不同意或无法同意的情况下，侵犯了这些男性的身体完整性，让他们遭受或持续遭受侵入性性接触和暴力接触。」

他补充说：「他们豪掷数以百万计美元，来建设一座大型基础设施，以支持这项行动并维持其保密性。」

皮斯说，这3人也被控涉及跨州卖淫，他们对这些年轻男性使用「武力、欺诈和胁迫方式，来达到自身的性满足」。

「他们让这些男性相信，参加这些性活动就能获得成为A&F模特儿的机会。」

倘若罪名成立，他们可能因性贩运指控面临无期徒刑和至少15年的强制监禁，也将因跨州卖淫指控面临最高20年徒刑。

皮斯说：「此案应能给那些以为自己可以利用所谓『沙发试镜』（casting couch）的潜规则，来剥削和胁迫他人者一个警告：准备把那张沙发换成联邦监狱的床吧。」

杰福瑞斯以1000万美元（新台币3.2亿元）保释金获得交保，贾可布森则以50万美元交保，而史密斯持有英国护照，检方担心他有潜逃风险，因而拒绝让他保释。

杰福瑞斯和史密斯的律师在给美国媒体的声明中表示：「我们将在起诉书启封后，在适当时机针对这些指控做出详细回应。」

面带微笑的杰福瑞斯与律师一同离开佛罗里达州法院，接着搭乘一辆黑色BMW豪车离去。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）