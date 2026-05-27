涉马杜洛政变案8委内瑞拉军官获释

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（法新社卡拉卡斯27日电） 委内瑞拉昨天释放8名因被控策划推翻前总统马杜洛而入狱的军官，这是独裁领袖马杜洛被推翻后，最新一批获释的政治犯。

自美军今年1月在委内瑞拉首都卡拉卡斯发动突袭行动，逮捕马杜洛（Nicolas Maduro）以来，委内瑞拉已释放数百名政治犯。

最新获释的8名军官与委内瑞拉的「伞兵案」（Paratrooper Case）有关，他们于2017年被控煽动政变，意图推翻马杜洛政权。

当年入狱者包括巴杜埃尔（Raul Baduel）将军，他曾是马杜洛前一任总统━已故委内瑞拉社会主义领导人查维斯（Hugo Chavez）的亲密助手。巴杜埃尔2021年在狱中去世。

委内瑞拉人权组织「刑事司法论坛」（Foro Penal）发布的影片显示，昨天获释的这些军官身穿黄色T恤，步出监狱时流下眼泪，并与亲人拥抱。

巴杜埃尔的女儿安德雷娜（Andreina）和玛格莉丝（Margareth）仍在为她们的兄弟约斯纳斯．巴杜埃尔（Josnars Baduel）争取自由。律师约斯纳斯2020年因被控密谋推翻马杜洛而入狱。

根据刑事司法论坛的说法，今年1月以来，已有近800名政治犯获释，其中包括31名遭控叛乱和叛国罪的武装部队成员，他们于2月假释出狱。

委内瑞拉政府表示，2月通过一项具有里程碑意义的大赦法案以来，已有8000人受惠，尽管其中大多数人为尚未入狱、仅面临司法诉讼者。

刑事司法论坛指出，截至5月25日，委内瑞拉仍关押409名政治犯。