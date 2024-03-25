深钻地底 美再生能源转型押重本于地热

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（法新社休士顿24日电） 地热目前在美国能源结构占比甚微，不过拜登政府与一些公司想靠拥有技术优势一搏，盼地热能成为绿能转型骨干。

美国能源部长葛兰何（Jennifer Granholm）上周在休士顿于年度全球能源和公用事业会议CERAWeek说：「若能取得脚下的地热，它会是从产业到家户一大清洁、可靠的基载升级电力。」

美国能源部估计，到2050年底前地热发电在美有望超越水力、太阳能发电。

能源转型是今年CERAWeek会议重点之一，与会各方讨论包括能源市场如何取得平衡、转型中的电力市场挑战及风险、净零排放新供应链乃至核能、地热、电池储存和再生能源角色与变化等。

供发电与建物供暖的地热，2022年在美国能源结构占比仅1.6%。

为提高产量，美国政府自2018年以来在犹他州一个与钻探超深地热井有关的试验场投资超过2亿美元；这种工法不同于传统抽取靠近地表的地下热水或蒸汽。

试验场的科学家一直在真实世界条件下测试名为「强化型地热系统」（Enhanced geothermal system,EGS）的技术；EGS类似开采油页岩的水力压裂技术但不相同。

EGS涉及把水注入深达3公里的地下滚烫岩层，吸收地底热能后由另一端抽出，就算钻点附近没有温泉或地下水也无妨。

葛兰何在CERAWeek的演讲里还强调美国另一优势：政府允许企业将石油或天然气探勘许可转换为地热许可，从而减少繁文缛节与耽搁。

美国能源部在上周一份报告表示，EGS使用的化学添加剂比水力压裂法少；水力压裂法因须注入大量化学剂而遭环保人士抨击。报告还称钻探地热不会像水力压裂释出碳氢化合物。

此外，地热还有别于太阳能与风力发电，无论在何种天候或时间都能稳定输出。成本方面，美国政府估计地热发电价格到2035年底前可望比目前降低33%到50%。

美国以外研发EGS者主要是法国，但只当作实验性质。

与水力压裂一样，地热钻探的一个可能风险是引发地震活动。法国阿尔萨斯（Alsace）地区一项深钻计画就因引发数次地震，而在2020年放弃。

美国能源部要求所有接受资助的项目都须遵守避免诱发地震的缓解协议，同时资助相关研究。