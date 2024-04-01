清理巴尔的摩大桥残骸 吊起首块200吨重钢筋结构

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（法新社巴尔的摩31日电） 美国官员今天表示，马里兰州巴尔的摩大桥遭失控货轮撞击坍塌后，有关当局正着手展开复杂的清除工程，工作人员已吊起第一块重达200吨的残骸。

悬挂新加坡国旗的货轮DALI号26日凌晨因失去动力撞上凯伊桥（Francis Scott Key Bridge），造成桥身崩塌，导致6人丧生。

当局希望先将这座桥拆卸成小块，再逐步移除，盼能助搜救人员寻获所有遇难者遗体，并重新开启这条重要航道。

凯伊桥坍塌后，残骸层层堆叠，导致美国最繁忙港口之一的巴尔的摩港因出入航道受阻航运中断。

马里兰州州长摩尔（Wes Moore）今天告诉微软国家广播公司（MSNBC）说，他的首要任务是在重启水道前找到罹难者遗体。

美国海岸防卫队（US Coast Guard）发言人芮维斯（Kimberly Reaves）声明指出：「事故现场以北的大桥结构上层一部分已切割成段，昨晚吊起了第一块残骸。」

芮维斯说，「昨晚卸除下来的残骸重约200吨」，将用起重机吊到大型平底船上，待船上装满桥体残块后，再运到陆上存放地点。

打捞行动今天持续进行，摩尔表示，「尽管情况极其复杂，但已经开始取得进展」。

他说恶劣的天气条件和水下残骸，让潜水员无法着力提供协助。（译者：纪锦玲）