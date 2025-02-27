港企拥运河港口特许经营权 巴拿马检察总长称违宪

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（法新社巴拿马市26日电） 巴拿马检察总长葛梅兹（Luis Carlos Gomez）今天表示，授予一家香港企业经营巴拿马运河两端港口的特许权，应以「违宪」为由取消。

香港亿万富豪李嘉诚旗下「长江和记实业」持有的巴拿马运河特许经营合约，一直是美国总统川普（Donald Trump）担忧中国对这条运河拥有影响力的原因。

「长江和记实业」旗下中国企业「巴拿马港口公司」（PPC）早在1997年1月取得巴拿马政府批准，特许经营运河两端的巴尔博亚港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。PPC于2021年依照「自动续约条款」，又取得25年特许经营权直到2047年。

巴拿马最高法院上周同意考虑一名律师所提、撤销这纸合约的诉求，这是该合约第2次面临此类挑战。

葛梅兹提交一项意见书，为这些诉讼提供支持，他呼吁最高院裁定这纸合约「违宪」，原因是「不恰当地同意转让巴拿马的专属权利」。

川普曾扬言收回这条由美国建造并于1999年移交巴拿马的运河，并声称中国实际上在「经营」这条重要水道。

在川普提出这项指控后，巴拿马政府宣布，针对「巴拿马港口公司」续约过程是否涉贪和伤害到巴拿马国家利益，展开全面调查。