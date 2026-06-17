游说华府制裁巴西 波索纳洛之子遭判刑4年2个月

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（法新社巴西利亚16日电） 巴西最高法院今天在被告缺席情况下，判处巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）之子爱德华多（Eduardo Bolsonaro）4年2个月有期徒刑；先前他在父亲政变案审理期间，曾敦促美国对巴西实施制裁。

巴西前极右翼总统波索纳洛的三子爱德华多目前定居美国，他曾试图争取美方支持这位前领袖。

波索纳洛因在2022年策划政变，目前正在服27年的刑期。

最高法院4名法官裁定支持检察官的指控。检方指控爱德华多曾表示，若父亲的案件「没有好的结果」，他将促成美国实施制裁，此举涉嫌「威胁司法当局及其他政府部门官员」。

大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）表示：「身为巴西联邦众议员，职责并非在国外游说反对自己的国家。」

现年41岁的爱德华多还将被禁止担任公职8年，他可以对这项裁决提出上诉。

计画在10月选举中递补参选参议员的爱德华多透过声明表示：「这场毫无意义的审判只有一个真实目的：将我的名字从选举中除名。」

最初，爱德华多的策略确实奏效。去年，美国总统川普对巴西徵收高额关税，以惩罚他所谓针对波索纳洛的「政治猎巫」。

然而，在左翼总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）与川普举行首次正式会晤后，这些关税措施已取消。

川普政府先前也曾制裁最高法院法官莫瑞斯，但这些措施同样已被撤销。

在川普于选前会见爱德华多的哥哥、总统候选人佛拉维欧．波索纳洛（Flavio Bolsonaro）后，巴西与华府的关系正陷入低潮。民调显示，佛拉维欧与鲁拉的选情旗鼓相当。

去年12月，爱德华多已因旷职过多被剥夺众院席次。