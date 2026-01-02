滑雪胜地酒吧跨年恶火 瑞士忙于辨认罹难者身分

（法新社瑞士克兰蒙丹纳2日电） 瑞士阿尔卑斯山滑雪胜地克兰蒙丹纳（Crans-Montana）一家酒吧发生大火，使得一场庆祝跨年活动变成瑞士史上最惨重悲剧之一，调查人员今天正全力辨识罹难者身份。

目前尚不清楚事发地Le Constellation酒吧起火原因，这场火灾造成40人丧生、至少115人受伤，许多人伤势严重。

目击者形容现场一片惊慌混乱，人们试图打破窗户逃生，还有许多全身烧伤的伤者涌到街上。

瑞士警方表示，辨识所有罹难者恐需费时数日甚至数周，让家属及亲友陷入煎熬等待。

17岁的埃莱诺（Eleonore）说：「我们试着联络朋友，把很多照片上传到Instagram、Facebook等所有能找到的社群媒体，只希望能找到他们。但什么消息都没有，没有任何回应。」

「连家长们也不清楚情况。」

起火当下酒吧内究竟有多少人目前仍不明朗，警方也没有说明还有多少人下落不明。

根据克兰蒙丹纳市公所官网显示，Le Constellation酒吧可容纳300人，露台还可容纳40人。

瑞士新任总统帕姆兰（Guy Parmelin）元旦上任，他形容这场火灾是「史无前例、骇人听闻的灾难」，并宣布全国降半旗5天。

他表示，当局正与罹难者家属密切联系，随时提供资讯，也和相关国家使馆保持沟通。

帕姆兰告诉媒体：「考量克兰蒙丹纳度假胜地的国际属性，预料罹难者中应会有外国公民。」

克兰蒙丹纳当地首席检察官皮猷（Beatrice Pilloud）表示，已大量动员资源「尽快确认罹难者身份，将遗体交还家属」。