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澳总理：亚桑杰认罪协议 澳洲多趟赴美秘密任务促成

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（法新社坎培拉26日电） 澳洲总理艾班尼斯今天表示，揭密网站「维基解密」（WikiLeaks）创办人亚桑杰对美国的认罪协议能达成，是受到澳洲近期一连串赴美国执行秘密任务促成，这些访问有的还逃过媒体之眼。

现年52岁的亚桑杰（Julian Assange）获释后已在数小时前搭机抵达澳洲首都坎培拉。他今天稍早在太平洋的美属北马里亚纳群岛（Northern Mariana Islands）向法庭对单一罪项认罪，罪名是共谋取得及散播美国国防资料。

亚桑杰当庭被判处5年2个月徒刑，但他已在英国首都伦敦戒备森严的贝尔马什（Belmarsh）监狱服过相同刑期，于是立刻获得释放。

艾班尼斯（Anthony Albanese）在坎培拉召开的记者会上表示，为了让亚桑杰的认罪协议能有进展，美国司法部须做出「一系列决定」；但他强调美国司法部是独立行事，「未受政治影响」。

艾班尼斯还对现场记者说，为了达成认罪协议，曾有「多位人士」前往美国拜访，「有些访问被你们漏掉，这令我惊讶」，他提醒记者可以「回头去看一些日志，看最近几个月谁去过美国」。

艾班尼斯并透露，他在协商期间与亚桑杰的律师有「直接」联系，且澳洲驻英国高级专员史密斯（Stephen Smith）也担当沟通管道，亲赴贝尔马什监狱探望亚桑杰。

艾班尼斯说，认罪协议的细节是经过一段时期努力才敲定，而这是他认为达成解决办法的唯一途径，「目的是要让这些事情结束」。他表示：「澳洲政府为澳洲公民挺身而出，这是我们该做的。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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