澳总理：父子涉邦代海滩枪击 疑伊斯兰国思想驱动

（法新社雪梨16日电） 澳洲总理艾班尼斯今天表示，在雪梨邦代海滩（Bondi beach）涉嫌犯下大规模枪击案的一对父子，疑似受到「伊斯兰国思想」驱使。

阿克拉姆（Sajid Akram）和儿子纳维德（Naveed Akram）于14日晚间，针对海滩上犹太节日「光明节」（Hanukkah）活动群众举枪扫射，造成15人死亡。

法新社报导，当局已将此案定调为反犹太的恐怖攻击，但对于更深层的动机，目前尚无太多说明。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天首次表明，这对父子在涉嫌犯下「大规模谋杀」之前，曾受到激进思想影响。

他说：「目前看起来，这起事件是受到伊斯兰国（IS）思想的驱动。」

艾班尼斯说：「这种意识形态存在已逾10年，引发了仇恨思想，也导致本案中的大规模杀戮。」

他指出，24岁的纳维德在2019年就曾受到澳洲情报单位注意，但当时并未被认为会构成立即威胁。

「当时他之所以引起注意，是因为和其他人有往来。」

「他所接触的两人都已被起诉并且入狱，但那时候他并未被视为相关人士。」

这对父子手持长枪，对着海滩人群连续扫射约10分钟。随后50岁阿克拉姆遭警方击毙。

他的儿子纳维德则被逮捕，目前在医院因重伤陷入昏迷，并有警方看守。（编译：纪锦玲）