澳拟禁青少年使用社媒 X等平台严正关切批仓促

afp_tickers

2 分钟

（法新社墨尔本26日电） 一些社群媒体公司今天指称，澳洲政府拟禁16岁以下青少年使用社群媒体平台的提案「太过仓促」，并对可能引发的意想不到后果表示「严重担忧」。

法新社报导，澳洲这项具有里程碑意义的立法，将迫使社群媒体公司防止青少年使用其平台，否则将面临高达5000万澳元（约新台币10.7亿元）的罚款。

X、Snapchat、TikTok和Meta等平台批评，澳洲政府只给相关利益公司24小时提出意见，不但缺乏协商沟通，相关立法如何运作的细节也不够充分。

社群平台X在提交的资料中表示，X平台「严重关切」这项禁令将对儿童产生的「负面影响」，又说这法案侵犯儿童的「言论自由及取得资讯的权利」。

澳洲是试图整顿社群媒体的先锋国家之一，而拟议提出的年龄限制，将是世界上为保护儿童所做的最严格措施之一。

澳洲政府上周提交给国会的草案，也包括强有力的隐私条款，要求技术平台删除搜集到的任何年龄验证资讯。

澳洲政府正试图在本周批准这项法律，赶在国会年底休会前通过。

脸书（Facebook）和Instagram的母公司Meta在提交的文件中表示，这禁令以目前的形式来看终将「失败」，因为没有与利益相关者进行足够的协商。Meta说：「应该花更多时间让这项法案更臻完备。」

短影音平台TikTok则提出有关隐私权条款的疑虑，其提交的文件指称：「若这项法律仓促通过，可能会带来进一步意想不到的后果。」（译者：纪锦玲）