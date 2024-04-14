澳洲乱刀随机捅人案 母重伤仍倾全力救爱女

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（法新社雪梨14日电） 澳洲雪梨近郊一座购物中心昨天发生乱刀捅人事件，目击者表示，一名母亲身负重伤、性命垂危之际，把她同样遭捅伤的9个月大宝宝交给陌生人，盼能救孩子一命。

患有精神疾病的40岁凶嫌考奇（Joel Cauchi）昨天在雪梨近郊「西田庞迪购物中心」（Westfield Bondi Junction）大开杀戒，持刀攻击购物人潮，酿6死10多人伤，最后遭到员警击毙。

事件发生当下有许多人做出英勇举动，包括女警史考特（Amy Scott）凭一己之力追踪并击毙凶嫌；1名年轻男性利用购物中心的护柱，在手扶梯口试图挡下犯嫌；还有店员开门让惊恐的消费者入内躲避。

然而，最让人鼻酸的，莫过于38岁年轻妈妈古德（Ashlee Good）是如何拚了命要救宝贝女儿哈莉叶（Harriet）一命。

目击者告诉澳洲地方媒体说，凶嫌逼近古德时，她发出尖叫声。

一名男子事后告诉第9频道新闻（Channel 9 News）说，「宝宝被捅伤。（宝宝的）母亲也被捅伤，而这名母亲带着孩子走过来，把宝宝朝我这边丢过来。」

攻击案发后数小时，古德因伤重在医院不治。警方表示，共有5名女性和1名男性警卫身亡，另有12人住院。

警方表示，古德的女儿是住院伤者之一，她「伤势严重但已稳定下来」。