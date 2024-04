澳洲前总理莫里森 自曝任内因焦虑借助药物

(法新社雪梨26日电) 澳洲前保守派总理莫里森在今天发表的媒体采访中透露,他在任职总理期间服用「缓解」焦虑的药物。莫里森当时在国内外面临各种压力,「你是有血有肉的人,所以它会开始影响你。」

现年55岁的莫里森(Scott Morrison)执政4年期间,除了面对COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情,同时也要处理2019年至2020年发生的「黑色夏季」(Black Summer)野火等危机,中国更在他任期内对澳洲主要出口产品设下了贸易壁垒。

莫里森告诉「澳洲人报」(The Australian)说,他在担任总理时经历了「令人痛苦不振」的焦虑。莫里森是于2018年8月至2022年5月之间担任澳洲总理,他领导的保守派联盟后来在大选中失去政权。

莫里森表示,长时间的工作、新冠疫情,以及与中国关系陷入困境,「那是一段压力非常大的时期」。

「澳洲人报」取自莫里森新书的摘录指出,坎培拉(Canberra)一名医生为莫里森开了治疗焦虑的药物。

莫里森写道:「我的医生很讶异我在求助之前能坚持这么久。」「如果没有这种协助,就会出现严重的忧郁症。」

莫里森表示,焦虑可能会对个人产生深远影响。「你害怕未来,无法起床。它会让你在精神和身体都陷入困境。它剥夺你的快乐,破坏人际关系。我从个人经验中体认这些。」

莫里森是化石燃料产业的狂热支持者,他在今年1月宣布退出政坛。

莫里森是福音派信徒,他5月即将发表的新书名为「为您谋福:一位总理对上帝信实的见证-暂译」(Plans for Your Good: A Prime Minister’s Testimony of God’s Faithfulness)。

疫情期间,莫里森在未通知内阁、现任官员或公众的情况下,秘密任命自己担任多个部长的职务。