澳洲加入绿能投资竞争行列 公布经济改革法案

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（法新社雪梨11日电） 矿业大国澳洲今天宣布一项效法美国的计画，将公共资金投入制造业和洁净能源产业，加入全球各国争相打造更洁净、更有韧性经济体的行列。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）公布「澳洲制造未来法案」（Future Made in Australia Act），目的为了协助澳洲与正向自家新兴产业提供大量补贴的世界各伙伴国竞争。澳洲国会将于今年内讨论这项法案。

澳洲数十年来在贸易和投资方面采取自由市场政策，如今这项法案标志一大逆转。带领中间偏左澳洲工党的艾班尼斯说：「我们有必要愿意打破旧有正统做法，利用新的手段来增进国家利益。」

澳洲祭出这项由纳税人出资的奖励计画，目的为了与其他国家的类似行动竞争，例如美国总统拜登（Joe Biden）透过「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）进行的大规模投资。

澳洲其他贸易伙伴如中国、欧洲联盟（EU）、加拿大和日本，也都已对各自工业基础和制造能力进行大量投资。

艾班尼斯称正在发生的气候和经济变化「每一点都与工业革命或资讯革命一样重要，且比这两者速度更快、范围更广」。

艾班尼斯说，澳洲的投资金额虽然无法与美国匹敌，但有争取国际投资的能力。

他表示，天然资源丰富的澳洲目前虽是世界领先的铁矿砂和煤炭等矿产出口国，但将不会仅发挥自身「传统优势」，也会推出新产品和新服务到新的市场。

艾班尼斯解释说：「我们有必要在思维和方法上有这样的改变，因为全球经济环境正在变化的方式，远比单独的疫情或（军事）冲突带来的后果更深远。」

艾班尼斯还指出，新法将促进澳洲再生能源资源的投资增加，包括绿氢和绿色金属等电池生产，并将创造更多工作机会及确保经济具有竞争力。