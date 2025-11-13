澳洲反对党：若重返执政 将放弃净零碳排承诺

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨13日电） 澳洲保守派反对党自由党今天宣布，如果未来重掌政权，将放弃其于2050年前达到净零碳排的承诺。澳洲依赖化石燃料，但极易受气候变迁影响。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）的中左派政府已向太阳能、风力发电及绿色制造业挹注数以十亿计澳元，并矢言让澳洲成为再生能源大国。

在野的中右派自由党（Liberal Party）近几周则为是否应放弃净零碳排承诺展开激辩。自由党前党魁莫里森（Scott Morrison）于2021年提出这项承诺，当时他是澳洲总理。

自由党党魁李伊（Sussan Ley）与党内高层闭门讨论数日后，她今天宣布自由党若重新执政，将放弃这项目标。

她表示，自由党仍致力「以可负担、负责任且可实现的方式因应气候变迁」。

李伊补充道，他们依然乐见实现净零，但这项目标应在不依赖政府干预的情况下达成。

她提到，对未来的自由党政府而言，确保「能源可负担性」将优先于采取行动阻止气候变迁。

在今年的澳洲联邦大选中，自由党惨败给艾班尼斯的工党（Labor），党内因此展开深刻反省，思索如何重返执政。

艾班尼斯今天批评反对党「放弃气候行动」，但他的绿能目标与澳洲仍仰赖获利丰厚的化石燃料产业形成矛盾。

澳洲是世界第2大煤炭出口国，拥有全球第3大煤炭蕴藏量，且持续提供化石燃料产业数以十亿计澳元的政府补助。