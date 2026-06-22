澳洲售加拿大先进超视距雷达 价值554亿

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（法新社雪梨22日电） 澳洲今天签署一项高达25亿澳元（约新台币554亿）的协议，将向加拿大出口先进的「超地平线雷达」系统。

超地平线雷达（Over-the-Horizon Radar,OTHR）又称超视距雷达。普通雷达因地球曲率限制，只能探测约几十公里的视线范围内目标，而超视距雷达则能探测到地平线以下目标，距离可达数百甚至数千公里。

这种雷达可用于更提前侦测到敌方飞弹或飞机的早期预警，也能用于监控大范围覆盖的海、空域。

澳洲政府表示这是澳洲首度对外输出尖端雷达技术。澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）在记者会强调「这无疑是澳洲有史以来规模最大一笔国防出口」。

马勒斯说：「澳洲与加拿大历来拥有挚切友谊，但今天签署的这项协议无疑为两国关系注入极具分量的战略意涵。」

超视距雷达原理主要是向电离层发射电磁波，利用电离层将电磁波折射回地面，从而侦测因地球曲率阻挡、原本无法看见的远距目标。

英国航太系统澳洲子公司（BAE Systems Australia）预计今年7月1日开始交付这套系统。

马勒斯指出，这套雷达系统是目前是澳洲北部长程防御监控的骨干，也是全球最先进系统之一，「如同澳洲，加拿大也有广袤的国土需要监控，因此加拿大将利用这套系统加强对北极地区的巡逻监测」。

马勒斯还说，这次与加拿大签署的协议内容涵盖设立一处雷达站，这也是加拿大建置超视距雷达系统的第一阶段工程。

根据澳洲国防部资料，澳洲空军目前在3个据点操作「金达利作战雷达网络」（Jindalee Operational Radar Network,JORN），监控范围涵盖1000至3000公里。

加拿大主责国防采购的国务秘书傅尔（Stephen Fuhr）表示，这笔雷达交易案在未来5年内，平均每年可为加拿大创造近2300个就业机会。

傅尔说：「这项防卫能力将大幅提升加拿大对北极领域的态势感知能力，以更广的侦测范围来追踪海空威胁；同时透过提供更佳的预警来强化北美航太防卫司令部（NORAD）并巩固本土防卫，捍卫加拿大北极主权。」

傅尔提到，加拿大会持续与美国开展国防合作，但也不讳言美加关系已有所不同，称加拿大若将所有资源与筹码押在同一个地方，显然不切实际。