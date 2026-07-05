澳洲在太平洋推体育外交 阻中国扩张影响力

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（法新社雪梨5日电） 澳洲总理艾班尼斯为了遏止中国扩张势力，发动体育外交攻势。官员今天表示，3位太平洋岛国领袖将前往澳洲举行安全会谈，时间就安排在一场备受瞩目的橄榄球比赛当天。

巴布亚纽几内亚总理马拉普（James Marape）及东加总理法卡法努阿勋爵（Lord Fakafanua）8日将前往澳洲，预计同日还会有至少一位太平洋国家领袖出席双边安全会谈。

艾班尼斯（Anthony Albanese）将在昆士兰州对决新南威尔斯州的起源州系列赛（State of Origin）决赛上，接待这些领袖。

他今天发声明表示：「透过澳洲人热爱的运动之一，我们让太平洋家族更加紧密。」

澳洲官员曾私下表示，澳洲及太平洋国家的选手在橄榄球界表现亮眼，中国则没有橄榄球传统，因此相对于中国，澳洲享有软实力优势。

目前澳洲正积极加强与太平洋岛屿邻国的情谊，并阻止中国维安力量常驻太平洋地区。艾班尼斯预计明天在斐济签署一份安全与经济协议，7日将接着造访索罗门群岛。

近期北京遭遇挫折，因索罗门群岛新政府表示，将检讨允许中国警力进驻这个战略性群岛的秘密安全协议。

另外，万那杜上周与澳洲签署一份涵盖经济及安全的全面协议，承诺不允许任何外国军事基地进驻后，北京当局也警告澳洲勿「搞地缘博弈」。