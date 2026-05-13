澳洲地产商称川普品牌「令人反感」 大楼开发案喊卡

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（法新社雪梨13日电） 澳洲地产开发商表示，由于川普（Trump）品牌变得「令人反感」（toxic），一项耗资11亿美元、楼高91层的川普酒店与公寓大楼开发计画已宣告取消。

川普集团（Trump Organization）今年2月曾宣布这项位于澳洲东岸黄金海岸（Gold Coast）的高耸摩天大楼计画，并声称这将「重新定义海滨品味生活」。

澳洲开发商艾杜斯地产集团（Altus Property Group）执行长杨恩（David Young）表示，该计画之所以喊卡，是因为川普品牌对澳洲人来说已变得「令人反感」。

杨恩表示，他仍计画与其他品牌合作完成这项开发案。他在LinkedIn昨天的贴文中指出：「当战争爆发时，失败的预兆已显而易见，我一直在与许多高端奢侈品牌洽谈。」

杨恩强调，川普集团目前由美国领导人川普（Donald Trump）的成年儿子们经营，而非川普本人。他形容该品牌名声受损的情形「极其不公」。

杨恩说：「我与川普家族之间并无嫌隙，我认识他们19年了，当时这里根本没人知道川普是谁，我为什么要跟他们闹翻？这纯粹是商业考量。」

在此之前，「澳洲金融评论报」（Australian Financial Review）曾报导川普集团已退出该宗交易。

澳洲金融评论报引述川普集团发言人报导：「虽然我们对于能将世界级开发案引进黄金海岸感到兴奋，但该计画取决于我们的授权合作伙伴能否履行特定义务。」

该发言人说：「遗憾的是，这些义务并未履行。」

此前，澳洲一项反对兴建该大楼的网路请愿已收集到超过12万4000份连署书。这份递交给黄金海岸市议会、名为「阻止川普大楼」的连署书，抨击这位美国总统「藐视民主规范」。