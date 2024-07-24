澳洲多国联合军演义大利战机坠毁 飞官弹射逃生

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（法新社雪梨24日电） 根据义大利国防部声明，义大利空军一架欧洲台风战机（Eurofighter Typhoon）今天在澳洲北部参加一场大型多国军事演习期间失事坠毁，飞行员顺利弹射逃生，失事原因正在调查中。

稍早，澳洲国防部一名官员表示，澳洲北部进行一场大型多国军事演习期间，一架参与演习的外国飞机坠毁，飞行员弹射逃生，「平安无事」。

紧急救护人员和国防官员表示，这架飞机在2024「漆黑军演」（Exercise Pitch Black）期间，坠毁在澳洲北部城市达尔文（Darwin）附近。

澳洲国防部一名官员在声明中说：「国防部证实2024漆黑军演一名国际参与者在今天上午执行飞行任务期间弹射逃生，目前平安无事。」

声明中还说：「当日其余所有飞行任务已取消。」

澳洲国防部表示，这起事故发生在当地时间上午10时45分左右。

飞行员弹射逃生后随即透过无线电和区域内的空勤人员联系。

警方表示，这架飞机坠毁在达利河镇（Daly River）西南方18公里处，该镇是渔牧中心，人口不到500人。

澳洲北领地（Northern Territory）警方发表声明说：「飞行员平安无事，已被送往医院进行预防性检查。」