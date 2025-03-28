澳洲宣布5月3日大选 聚焦气候核能房市经济政见

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（法新社坎培拉28日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲5月3日将举行大选，气候承诺、核能和房地产市场失控等成为选战焦点。

艾班尼斯所属中间偏左的工党（Labor Party）2022年5月上台，将执政近10年后极不受欢迎的保守派政府赶下台。

由于艾班尼斯难以推销他对澳洲的经济愿景，民众最初对他的热情在近几个月来消退。

民调显示，62岁的艾班尼斯与54岁右倾的顽强务实对手达顿（Peter Dutton）不相上下。警探出身的达顿希望削减移民并推翻核能禁令。

艾班尼斯向记者表示：「过去几年来，世界在不确定时期对澳洲带来许多影响…但在我国人民展现实力和韧性下，澳洲正转危为安。而今将在5月3日，由大家选择前进的道路。」

这个产煤超级大国的人民预计将在艾班尼斯和达顿之间做出选择，这2名候选人在气候变迁和削减碳排方面的政见差异极大。

艾班尼斯政府支持全球推动去碳化，并警告铁矿砂和燃煤出口未来将不再能推动经济成长。

他的竞选口号是「建立澳洲的未来」，政见包括对再生能源和绿色制造提供巨额补贴。

澳洲政府本周公布预算，对教育和医疗照护等工党传统的优先要务挹注资金。

达顿的竞选口号则是「让澳洲重返轨道」。他的招牌政策之一是计划斥资2000亿美元建造7座工业级核反应炉。

民调显示，对经济的担忧及高房价等议题将成为选战焦点。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）