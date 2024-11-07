澳洲将立法禁16岁以下儿童使用社媒

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（法新社雪梨7日电） 澳洲总理艾班尼斯今天宣布，将立法禁止未满16岁儿童使用社群媒体。澳洲政府表示，这套拟议中的措施「独步全球」，可望明年底成为法律。

艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，执行年龄限制后，如果主管机关发现年轻使用者规避系统，违规进入，脸书（Facebook）、TikTok等科技巨擘将会遭到咎责，面临高额罚款。

几个国家走在尝试管理社群媒体的前列，澳洲是其中之一。拟议中的这套年龄限制作法，将是全球针对儿童、数一数二严格的措施。

艾班尼斯告诉记者：「这是为父母好，社群媒体对儿童造成真实伤害，让我出面叫停。」

新法内容本周将提交各州和领地，然后11月底向国会提出。通过立法后，平台业者会有一年宽限期设法因应和贯彻禁令。

艾班尼斯说这是「独步全球」的改革，并表示「社群媒体平台有责任展现他们采取合理作法，防止儿童进入」。

他强调：「责任不会落在父母或青少年身上。」

脸书母公司Meta Platforms表示，将会「尊重政府想要针对年龄实施的任何限制」。

但是脸书的全球安全负责人戴维斯（Antigone Davis）表示，澳洲应该谨慎思考如何执行相关限制。

她说，不周全的法律「可能只是自我感觉良好，就如我们采取了行动，却没有让青少年和父母觉得处境变好」。