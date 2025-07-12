澳洲总理艾班尼斯展开任内第2度访中

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（法新社北京12日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天展开任内第2次访问中国行程。在地缘政治局势仍相当紧张之际，他寻求促进近期才恢复稳定的澳中贸易关系。

过去10年中国与澳洲的关系忽起忽落，双方一再因国家安全议题及在广大太平洋地区的利益竞争而意见相左。

不过，去年12月情况有所改善，当时中国取消澳洲龙虾的禁止进口令，为两国贸易战终止去除最后一道障碍。这场贸易战是澳中关系在2017年急遽恶化后开打。

带领工党（Labour Party）的艾班尼斯今天启程前表示：「双边贸易如今自由流通，让两国人民和业者都受益。」他此趟访问预计18日结束。

不过，中国正在区域进行的大规模声索主权行为，尤其在南海，也引发各国不悦。

艾班尼斯已表示，他此行与中国国家主席习近平等中方领袖会谈时，不排除任何议题。换句话说，在经济和国防安全各有优先考量之下，他这趟访问得在两者间求取巧妙平衡。

艾班尼斯行前告诉记者：「我们能合作就合作，必须反对时就反对。我们能够就彼此间既有歧见中的一些议题进行坦率对话。」

艾班尼斯直言澳中两国「政治制度不同」且「价值观不同」，「但我们必须要能直接交流」。

国际危机组织（International Crisis Group，ICG）亚洲计画副主任黎依芯（Huong Le Thu）另指出，艾班尼斯此行不会太轻松，特别是美国在川普（Donald Trump）领导下，澳洲也有必要谨慎处理与美国的结盟关系及新出现的贸易分歧。