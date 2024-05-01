澳洲总理：针对妇女的暴力行为是「国家危机」

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（法新社雪梨1日电） 澳洲几个大城市日前出现抗议活动后，总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，针对妇女的暴力行为是一种「祸害」和「国家危机」。

艾班尼斯今天与各州州长开会，会后宣布一系列措施和经费以因应「有毒的男性极端主义观点」、制止「深伪」（deepfake）色情内容，并为受害者提供资金援助。

艾班尼斯告诉澳洲人民，要消除暴力，「我们所有人都必须承担责任」。

今年到目前为止，澳洲有28名女性遭杀害，平均每4天就有1人遇害。相比之下，去年同期则有14名女性遇害身亡。

这些死亡事件引发抗争，家暴幸存者和支持服务机构在上周的全国抗议中要求制定更严格的法律。

其中一起让澳洲舆情愤慨的死亡事件发生在上个月，28岁的年轻妈妈提斯赫斯特（Molly Ticehurst）据称遭到她的前伴侣杀害，这名男子之前才因其他严重指控罪行获得保释。

艾班尼斯今天宣布新法，禁止深伪色情内容，并对国内线上监管机构增加资金供应，以助试验年龄验证技术。

他还宣布提供9.25亿澳元（约新台币195亿元）经费，提升对于逃离暴力环境者的支持服务。

澳洲政府新出炉的数据显示，在2022年至2023年间，有34名女性遭前任或现任伴侣杀害，年增率达28%。不过去年的数字仍是搜集资料30年以来的最低水准之一。

2019年的资料显示，澳洲家暴率低于经济合作暨发展组织（OECD）均值，阿根廷、土耳其和美国家暴情形最为严重。

不过，雪梨科技大学（University of Technology, Sydney）家暴研究专家贝尔德（Kathleen Baird）表示，澳洲的统计数据仍然过高。

她告诉法新社：「每4名女性就有1人在生活中遭遇某种形式的暴力，这个比率太高了。」

她说：「统计数据显示，原住民妇女受暴比率高出很多。」

贝尔德还表示，很难说是什么导致如此多的死亡事件，但目前相关程序显然无法保护女性。